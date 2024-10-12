СМИ: Сотни человек отравились зефиром из «ВкусВилл»

Сотни человек пожаловались на отравление зефиром из «ВкусВилл», пишет Telegram-канал Mash.

Макароны или антисанитария? В якутской школе отравились почти 30 детей

Покупатели пожаловались на боли в животе, понос и тошноту после десерта. В ответ на жалобу им пришло письмо с рекомендацией обратиться к врачу, при этом представители «ВВ» уверяют, что их продукция качественная.

Mash пишет, что причиной мог стать мальтит — сахарозаменитель, вызывающий слабительное действие. Это вещество не рекомендуется детям, подросткам и беременным.

Ранее число отравившихся детей в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии выросло до 29, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РоссиянеОтравления

Горячие новости

Все новости

партнеры