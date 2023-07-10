«Вкусно и точка» с 10 июля прекратит бесплатно кормить охранников и уборщиков

Отмечается, что раньше весь персонал сети питался бесплатно, однако теперь менеджмент пересмотрел расходы. По данным канала, охранникам и уборщикам теперь придется платить за еду 10% от ее стоимости. Указывается, что кассиров и тех, кто трудится на кухне, нововведения пока не затронули.

Также сообщается, что в компании подчеркнули, что раньше в договорах охраны и клининга бесплатные обеды и так не значились.

Ранее директор по связям с общественностью сети «Вкусно – и точка» Наталья Меркушова в интервью НСН рассказала, что сеть ресторанов повысит цены в среднем на 6% почти на все меню. По ее словам, причиной повышения цен является подорожание себестоимости продукции, сообщает «Радиоточка НСН».

