СМИ: Мадуро попросил у России военную помощь на фоне военной активности США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на изученные конфиденциальные документы.

По данным издания, обращение последовало на фоне наращивания американских сил в Карибском регионе. Одновременно власти Венесуэлы направили аналогичные запросы Китаю и Ирану, рассчитывая получить военную технику и оборудование для укрепления обороны, отмечает RT.