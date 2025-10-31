СМИ: Мадуро попросил у России военную помощь на фоне военной активности США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на изученные конфиденциальные документы.

По данным издания, обращение последовало на фоне наращивания американских сил в Карибском регионе. Одновременно власти Венесуэлы направили аналогичные запросы Китаю и Ирану, рассчитывая получить военную технику и оборудование для укрепления обороны, отмечает RT.

В письме председателю КНР Си Цзиньпину Мадуро, как утверждает WP, предложил «расширить военное сотрудничество» между странами, чтобы противостоять «эскалации отношений между США и Венесуэлой».

Контакты с Тегераном, как следует из документов, ведет министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес. Он ранее координировал поставки военной техники и намеревался лично посетить Иран. В общении с иранскими чиновниками Веласкес отмечал, что Каракас нуждается в системах обнаружения, GPS-скремблерах и, «почти наверняка, в беспилотниках с дальностью до тысячи километров», передает «Радиоточка НСН».

