СМИ: Мадуро попросил у России военную помощь на фоне военной активности США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на изученные конфиденциальные документы.
По данным издания, обращение последовало на фоне наращивания американских сил в Карибском регионе. Одновременно власти Венесуэлы направили аналогичные запросы Китаю и Ирану, рассчитывая получить военную технику и оборудование для укрепления обороны, отмечает RT.
В письме председателю КНР Си Цзиньпину Мадуро, как утверждает WP, предложил «расширить военное сотрудничество» между странами, чтобы противостоять «эскалации отношений между США и Венесуэлой».
Контакты с Тегераном, как следует из документов, ведет министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес. Он ранее координировал поставки военной техники и намеревался лично посетить Иран. В общении с иранскими чиновниками Веласкес отмечал, что Каракас нуждается в системах обнаружения, GPS-скремблерах и, «почти наверняка, в беспилотниках с дальностью до тысячи километров», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Жорик» против «Долбоящера»: «Ария» и «Ленинград» померились новыми альбомами
- СМИ: Мадуро попросил у России военную помощь на фоне военной активности США
- Суд отправил фигурантов детского мошенничества под домашний арест
- Психолог рассказала, как укрепить иммунитет с помощью «вакцинации» мозга
- Telegram ввел вход по электронной почте для российских пользователей
- Критик объяснила резко падение сборов российского кино в Китае
- Спасти Европу: Почему Трамп смягчил позицию по России
- СМИ: Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Киеву «Томагавков»
- Россиянам объяснили, для чего бороться с компьютерным пиратством
- «Осилит, раз взялся»: Тарантино впервые за 30 лет сыграет большую роль в кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru