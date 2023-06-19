«Вкусно — и точка» повысит цены в кафе с 26 июня

«С 26 июня цены в кафе изменятся в связи с ростом себестоимости продукции», — приводит сообщение ТАСС.

При этом «Вкусно - и точка» сохранит более низкие цены по сравнению с конкурентами, пишет RT. Кроме того, компания разрабатывает акции и специальные предложения в приложении, которые позволят покупателям выгодно приобретать продукцию.

По данным СМИ, цены в кафе вырастут на 5-8%.

