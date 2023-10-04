Во «Вкусно - и точка» повысили цены на бургеры

Бургеры являются основой меню «Вкусно - и точка», отметили в пресс-службе, и добавили, что цены на большинство позиций всегда были ниже конкурентов.

10% - разница между старой и новой ставкой НДС, отметили в компании.

Ранее в июле «Вкусно и точка» перестала бесплатно кормить охранников и уборщиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

