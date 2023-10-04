Во «Вкусно - и точка» повысили цены на бургеры

Сеть ресторанов «Вкусно - и точка» с октября повысила цены на бургеры на 10%. ТАСС со ссылкой на пресс-службу уточняет, что это решение связано с повышением для них ставки НДС.

ФНС поднимет ставку НДС на гамбургеры до 20%

Бургеры являются основой меню «Вкусно - и точка», отметили в пресс-службе, и добавили, что цены на большинство позиций всегда были ниже конкурентов.

10% - разница между старой и новой ставкой НДС, отметили в компании.

Ранее в июле «Вкусно и точка» перестала бесплатно кормить охранников и уборщиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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