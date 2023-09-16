ФНС поднимет ставку НДС на гамбургеры до 20%

Сейчас гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие подобные блюда относят к хлебобулочным изделиям длительного хранения и облагают НДС по ставке 10%. Однако с октября в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности появится специальный код для продукции вида «сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичных изделий». Такие блюда не указаны в специальном перечне товаров, НДС для которых составляет 10%.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей сетей ресторанов «Вкусно — и точка», Rostic's и «Бургер Кинг», на рынке готовы полностью следовать новым правилам. Будут ли сети фастфуда в связи с этим повышать цены, не уточняется.

