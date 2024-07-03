Своей любимой ягодой клубнику назвали 26% россиян

На втором и третьем месте оказались черешня и малина – они набрали 18% голосов. За землянику проголосовали 8%, а за вишню и чернику – 7%.

При этом отличился Северо-Кавказский округ. Там у местных жителей самой любимой ягодой оказалась черешня – у нее 28% голосов.

Ранее стало известно, что цены на черешню увеличились в три-пять раз по сравнению с прошлым годом из-за неблагоприятных погодных условий на юге России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

