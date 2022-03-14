«ВКонтакте» запустила приложение для спасения фото и видео из Instagram

Соцсеть «ВКонтакте» выпустила для своих пользователей специальное приложение для переноса контента из заблокированного в России Instagram.

«Помогаем не потерять важные сердцу фотографии и видео из Instagram, ведь теперь из можно сохранить "ВКонтакте"», - говорится в сообщении службы поддержки.

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Соцсеть предлагает скачать новое приложение, которое позволяет с помощью введения имени или ссылки на аккаунт в Instagram переместить все фото с комментариями в закрытый альбом «ВКонтакте»

По требованию Генпрокуратуры РФ, доступ к Instagram в России ограничен с 14 марта. Кроме того, эта соцсеть официально внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Ранее компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, заявила, что не будет блокировать призывы к насилию в отношении российских граждан и военных.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил на пресс-конференции в НСН, что действия Meta являются геноцидом, и такое произошло впервые в истории.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Instagram"ВКонтакте"Соцсети
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