«ВКонтакте» запустила приложение для спасения фото и видео из Instagram

Соцсеть предлагает скачать новое приложение, которое позволяет с помощью введения имени или ссылки на аккаунт в Instagram переместить все фото с комментариями в закрытый альбом «ВКонтакте»

По требованию Генпрокуратуры РФ, доступ к Instagram в России ограничен с 14 марта. Кроме того, эта соцсеть официально внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Ранее компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, заявила, что не будет блокировать призывы к насилию в отношении российских граждан и военных.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил на пресс-конференции в НСН, что действия Meta являются геноцидом, и такое произошло впервые в истории.

