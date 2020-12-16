«ВКонтакте» попало в «пиратский список» сайтов Еврокомиссии

Российская соцсеть «ВКонтакте» удивлена включением в «Список наблюдения за контрафактом и пиратством» Европейской комиссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «ВК».

Еврокомиссия сообщила, что добавила в свой список мессенджер Telegram и соцсеть «ВКонтакте». Что касается соцсети, то отмечается, что ее пользователи могут иметь несанкционированный доступ к фильмам, телешоу, в том числе через встроенные видеопроигрыватели, а также к книгам. Контент, нарушающий авторские права, позволяет легко находить функция поиска.

Как сообщили в «ВКонтакте», уже много лет ведется активное взаимодействие с правообладателями по самым разным направлениям. Так, ранее были подписаны соглашения с крупнейшими мировыми правообладателями музыкальной продукции.