«ВКонтакте» попало в «пиратский список» сайтов Еврокомиссии

Российская соцсеть «ВКонтакте» удивлена включением в «Список наблюдения за контрафактом и пиратством» Европейской комиссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «ВК».

Еврокомиссия сообщила, что добавила в свой список мессенджер Telegram и соцсеть «ВКонтакте». Что касается соцсети, то отмечается, что ее пользователи могут иметь несанкционированный доступ к фильмам, телешоу, в том числе через встроенные видеопроигрыватели, а также к книгам. Контент, нарушающий авторские права, позволяет легко находить функция поиска.

Как сообщили в «ВКонтакте», уже много лет ведется активное взаимодействие с правообладателями по самым разным направлениям. Так, ранее были подписаны соглашения с крупнейшими мировыми правообладателями музыкальной продукции.

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Напомним, в октябре социальная сеть «ВКонтакте» представила новый фирменный стиль. Об этом сообщается в блоге соцсети.

Обновление приурочено к грядущему 14-летию сайта «ВКонтакте». Разработчики изменили логотип соцсети, дизайн версии для компьютера, а также представили специальный шрифт, созданный для сайта.

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ФОТО: Пресс-служба "ВКонтакте"
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