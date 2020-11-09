Во ВКонтакте появился бесплатный сервис «Дневник питания»
На платформе «Здоровье ВКонтакте» открыт сервис «Дневник питания», который поможет пользователям следить за своим питанием в зависимости от личных целей, говорится в пресс-релизе АНО «Национальные приоритеты».
«Для всех желающих сервис будет работать бесплатно прямо в приложении ВКонтакте, то есть скачивать дополнительное приложение или создавать новую учётную запись не придется», - добавляется в нем.
«Дневник питания» создан с учетом портала здоровое-питание.рф, также в нем можно найти список центров здоровья, в которых можно обследоваться.
«Самое главное в здоровом питании — не отказ от каких-то продуктов, а умеренность, грамотный рацион и правильное приготовление — без избытка соли, сахара и жира», - приводятся в сообщении слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
По ее словам, в новом сервисе пользователи смогут выбрать полезные продукты в магазине и рассчитать калорийность блюда, узнать экспертные мнения о принципах здорового питания.
В России избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно, при этом растет число детей с избыточным весом, их сейчас 20% среди мальчиков и 14% - среди девочек.
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