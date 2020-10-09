«ВКонтакте» обновила логотип и дизайн сайта
Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый фирменный стиль. Об этом сообщается в блоге соцсети.
Обновление приурочено к грядущему 14-летию сайта «ВКонтакте». Разработчики изменили логотип соцсети, дизайн версии для компьютера, а также представили специальный шрифт, созданный для сайта.
Новый логотип социальной сети приобрёл яркий синий оттенок, в шапке сайта вместо синего теперь используется белый цвет, иконки стали более лаконичными, а шапка десктопной версии сайта сменила синий цвет на белый.
Логотип «ВКонтакте» дополнила надпись с названием соцсети, выполненная новым фирменным шрифтом VK Sans. Как отмечается в сообщении, шрифт появится в интерфейсах продуктов и визуальных материалах сайта.
Новое оформление уже действует для сервисов «Еда.Вконтакте», «Такси.Вконтакте» и «Работа.Вконтакте». Вскоре обновление фирменного стиля ждёт все продукты экосистемы «ВКонтакте».
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