«ВКонтакте» отправила в блок страницы TJournal и Ходорковского

Российская социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницы сообществ Ateo, TJournal и Михаила Ходорковского. Соответствующее требование выдвинула Генпрокуратура РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала заблокировать сообщества на территории России. Мы были вынуждены исполнить это требование. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети», - сообщили в компании.

В Генпрокуратуре заявили, что в сообществах «размещена заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».

Ранее о блокировке сайта TJ попросила Генпрокуратура из-за публикации фейков о военной спецоперации России на Украине.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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