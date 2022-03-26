«ВКонтакте» отправила в блок страницы TJournal и Ходорковского

«Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала заблокировать сообщества на территории России. Мы были вынуждены исполнить это требование. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети», - сообщили в компании.

В Генпрокуратуре заявили, что в сообществах «размещена заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».

Ранее о блокировке сайта TJ попросила Генпрокуратура из-за публикации фейков о военной спецоперации России на Украине.

