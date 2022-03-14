В Госдуме не исключили блокировку YouTube в ближайшее время
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин в своём Telegram-канале заявил, что в ближайшее время в РФ могут заблокировать YouTube.
По его словам, это может произойти в случае невыполнения видеохостингом требований Роскомнадзора.
Он отметил, что YouTube следует «прекратить участие в информационной войне на одной из сторон конфликта» и «перестать разжигать русофобию».
«Предотвратить санкции в отношении YouTube может сегодня только сам YouTube. Платформе нужно выполнить наши законные требования, ведь Роскомнадзор не требует ничего сверхъестественного», - заключил Горелкин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что компания Меtа, которая владеет Facebook и Instagram, заигралась с манипулированием и пытается дистанцироваться от своих ошибок, что делает маловозможным работу подобных компаний на территории страны, сообщает телеканал «360».
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