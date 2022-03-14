Роскомнадзор заблокировал сайт TJournal

Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-издания TJournal. Об этом сообщается в Telegram-канале TJ.

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Ранее о блокировке сайта TJ попросила Генпрокуратура из-за публикации фейков о военной спецоперации России на Украине.

В самом издании заявили о том, что не понимают, какие публикации имеет в виду Роспотребнадзор.

В Telegram-канале сообщается, что издание получило письмо от Роспотребнадзора, в котором регулятор сообщил об ограничении доступа к сайту.

В ведомстве пока никак не прокомментировали об ограничении доступа к сайту TJournal.

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ТЕГИ:Генпрокуратура РфРоскомнадзор
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