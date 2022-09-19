VK запустила безопасный сервис общения для школьников

Профиль для общения школьников «Сферум» открылся в «VK Мессенджере». Как говорится в релизе компании, новый коммуникационный сервис создан для безопасного общения родителей и школьников с учителями. В частности, он поможет совместить личную и учебную переписку в одном приложении, делает её недоступной для посторонних и безопасной.

Отмечается, что «Сферум» — это отдельное закрытое образовательное пространство, где учителя, школьники и родители могут не только общаться между собой, но и обмениваться учебными материалами, участвовать в чатах и конференциях. Профиль адаптирован для образовательного процесса таким образом, что участники чатов общаются друг с другом в закрытом защищенном пространстве, а номера телефонов скрыты. Чтобы организовать общение, педагогу необходимо создать чат и поделиться ссылкой-приглашением или QR-кодом с учениками и родителями.

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В сообщении VK подчёркивается, что в профиле «Сферум» в мессенджере включен автоматический перевод уведомлений в беззвучный режим в нерабочее время, в чатах доступен моментальный перевод текста на другие языки, а также работает фильтрация ненормативной лексики.

Новый учебный сервис запущен в рамках обновления платформы «Сферум», которая была разработана совместно с ПАО «Ростелеком» при поддержке Минпросвещения и Минцифры РФ. Ранее Минцифры, Минпросвещения и VK подписали соглашение о развитии онлайн-коммуникаций в образовании. А 12 сентября компания VK закрыла сделку по приобретению принадлежавших «Яндексу» контентных платформ «Дзен» и «Новости».

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ФОТО: РИА Новости
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