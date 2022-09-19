VK запустила безопасный сервис общения для школьников

Профиль для общения школьников «Сферум» открылся в «VK Мессенджере». Как говорится в релизе компании, новый коммуникационный сервис создан для безопасного общения родителей и школьников с учителями. В частности, он поможет совместить личную и учебную переписку в одном приложении, делает её недоступной для посторонних и безопасной.

Отмечается, что «Сферум» — это отдельное закрытое образовательное пространство, где учителя, школьники и родители могут не только общаться между собой, но и обмениваться учебными материалами, участвовать в чатах и конференциях. Профиль адаптирован для образовательного процесса таким образом, что участники чатов общаются друг с другом в закрытом защищенном пространстве, а номера телефонов скрыты. Чтобы организовать общение, педагогу необходимо создать чат и поделиться ссылкой-приглашением или QR-кодом с учениками и родителями.