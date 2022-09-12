VK закрыла сделку по приобретению платформ «Дзен» и «Новости»

Ранее стало известно, что VK станет владельцем «Дзена» и «Новостей». При этом компания передаст «Яндексу» сервис доставки Delivery Club, который VK приобрела в августе, отмечает телеканал «360».

«12 сентября 2022 г. VK закрыла сделку по приобретению у Яндекса контентных платформ Дзена и Новостей. Одновременно компания продала Яндексу 100% долю в сервисе доставки готовой еды и продуктов Delivery Club, который в сентябре выкупила у "О2О Холдинг". Сделки закрыты после получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что «Дзен» и «Новости» сохранят привычный интерфейс и переедут на портал dzen.ru. Также здесь будут представлены поисковая строка «Яндекса» и погода.

