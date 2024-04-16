VK выплатила 240 миллионов рублей исследователям безопасности
Компания VK выплатила более 236 миллионов рублей за 10 лет существования программы по поиску уязвимостей, рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что это одна из первых российских компаний, которая начала платить внешним исследователям безопасности за найденные уязвимости. В апреле 2014 года VK также запустила собственную программу Bug Bounty на платформе HackerOne.
Первым проектом стала Почта Mail.ru, позже добавились социальные сети ВКонтакте и ОК. За все время сотрудничества с HackerOne VK получила более 16 тысяч отчетов, что позволило значительно усилить защиту продуктов компании. Общий размер выплат превысил 185 миллионов рублей, а максимальное вознаграждение за критическую уязвимость достигло 1,5 миллионов рублей.
До этого в России стартовал новый этап всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Об этом сообщает пресс-служба АНО «Цифровая экономика».
В рамках проекта платформа VK познакомила российских школьников с технологиями, которые обеспечивают конфиденциальность, а также рассказала о правильной защите данных в сети и построении карьеры в сфере информационной безопасности.
Кроме того, учащимся 1—11 классов объяснили, как злоумышленники взламывают аккаунты, и как пользователей защищает аутентификация по лицу или отпечатку пальца.
Вице-президент, директор по информационной безопасности VK Антон Карпов отметил, что школьники могут «в интерактивном формате узнать об основах кибербезопасности на примере реальных кейсов», передает «Радиоточка НСН».
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