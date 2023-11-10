В Госдуме предложили создать единый интернет с БРИКС+

«Прошу Вас рассмотреть возможность внесения правительством РФ предложения в руководящие органы БРИКС+ о создании единого инклюзивного киберпространства БРИКС+», — говорится в документе.

Предполагается, что при этом будут использоваться технические, организационные и цивилизационные возможности, единые для всего объединения.

Гусев подчеркнул, что в противовес западному интернету «со всей грязью мира, развратом и чернухой» следует создать сеть для РФ и дружественных стран, «где главенствуют традиционные ценности и добро».

«Киберсреда со своими правилами и законами. Кибер-полицией и кибер-армией для защиты от внешних угроз», — добавил депутат.

