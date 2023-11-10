В Госдуме предложили создать единый интернет с БРИКС+
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил создать единый интернет со странами БРИКС+. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву.
«Прошу Вас рассмотреть возможность внесения правительством РФ предложения в руководящие органы БРИКС+ о создании единого инклюзивного киберпространства БРИКС+», — говорится в документе.
Предполагается, что при этом будут использоваться технические, организационные и цивилизационные возможности, единые для всего объединения.
Гусев подчеркнул, что в противовес западному интернету «со всей грязью мира, развратом и чернухой» следует создать сеть для РФ и дружественных стран, «где главенствуют традиционные ценности и добро».
«Киберсреда со своими правилами и законами. Кибер-полицией и кибер-армией для защиты от внешних угроз», — добавил депутат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru