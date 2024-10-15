VK предоставит гранты блогерам для конкуренции с YouTube

По словам источника издания, общая сумма программы составит 100 млн рублей. Претендовать на гранты смогут блогеры-индивидуальные предприниматели и сообщества с аудиторией от тысячи человек. Видеоплатформа VK планирует таким образом замещать видеохостинг YouTube.

Желающим получить грант необходимо создавать нерекламные горизонтальные видео длительностью более 10 минут. Как отметил знакомый с условиями отбора источник РБК, больше шансов на выплаты гранта будет у авторов развлекательно-образовательного контента в формате how-to («как сделать»).

Число получателей грантов и объем поддержки определит координационный совет, в который войдут в том числе топ-менеджеры VK, продюсеры Вячеслав Дусмухаметов и Заир Юсупов, дизайнер Артемий Лебедев, стилист Александр Рогов, рэпер Эльдар Джарахов. По итогам реализации проекта блогеры обязаны выполнить определенные ключевые показатели эффективности (KPI), в том числе по количеству единиц контента и приросту подписчиков), представить ссылки на ролики и отчетные документы.

