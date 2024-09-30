«Конкурентное преимущество»: VK увидел необходимость интеграций с государством
Работа холдинга VK над сервисом «Госуслуги Культура» связана с желанием компании наладить побольше совместных проектов с государством для преимущества на рынке, заявил НСН Артем Геллер.
Решение холдинга VK о сотрудничестве с государством в рамках разработки приложения «Госуслуги Культура» для «Пушкинской карты» связано с тем, что компания просто хочет получить конкурентное преимущество на рынке. Об этом в беседе с НСН рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Холдинг VK, который в этом году по решению правительства стал оператором «доверенных информационных систем» молодежной программы «Пушкинская карта», начал искать разработчиков ее приложения «Госуслуги Культура», пишет «Коммерсант». Ранее его создавала структура «Ростелекома», отвечающая за другие приложения и порталы «Госуслуг», и студия Notamedia. Эксперты считают, что в перспективе разработка всех систем для «Пушкинской карты» будет вестись полностью холдингом VK.
«Решение, я так понимаю, еще не принято, потому что все равно все эти приложения, сервисы, они разрабатываются на базе конкурсов, а не просто так не передаются. VK - негосударственная компания. Поэтому они наравне со всеми большими интеграторами могут в этом участвовать. У VK есть «Культура. РФ», где они пытались сделать проект, посвященный культуре, но, насколько я знаю, у них не получилось. Они наверняка почувствовали, что им нужны какие-то интеграции с государством, как сервисные преимущества над другими подобными, например, «Афишей.ру», которые занимаются культурой и развлечениями. Поэтому решили пойти к государству с тем, чтобы получить вот это конкурентное преимущество для своих сервисов, - пояснил он.
Говоря о том, кого VK бы могли бы выбрать в качестве разработчика проекта «Госуслуги Культура», Геллер подчеркнул, что вариантов здесь много.
«Довольно большой пул подрядчиков. Я думаю, это будет проходить на конкурсной основе. Есть Notаmedia, есть Artwell. На самом деле много компаний, которые специализируются на подобных государственных проектах, поэтому выбор у них будет не то, что бедный. Более того, они могут это попробовать сделать и внутри у себя», - подытожил он.
Ранее российский блогер, кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) в разговоре с НСН заявил, что видеосервисы Rutube и VK Видео продвигают только «своих» блогеров – сервисам неважно, нравятся они зрителю или нет.
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