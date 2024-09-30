«Конкурентное преимущество»: VK увидел необходимость интеграций с государством

«Решение, я так понимаю, еще не принято, потому что все равно все эти приложения, сервисы, они разрабатываются на базе конкурсов, а не просто так не передаются. VK - негосударственная компания. Поэтому они наравне со всеми большими интеграторами могут в этом участвовать. У VK есть «Культура. РФ», где они пытались сделать проект, посвященный культуре, но, насколько я знаю, у них не получилось. Они наверняка почувствовали, что им нужны какие-то интеграции с государством, как сервисные преимущества над другими подобными, например, «Афишей.ру», которые занимаются культурой и развлечениями. Поэтому решили пойти к государству с тем, чтобы получить вот это конкурентное преимущество для своих сервисов, - пояснил он.

Говоря о том, кого VK бы могли бы выбрать в качестве разработчика проекта «Госуслуги Культура», Геллер подчеркнул, что вариантов здесь много.

«Довольно большой пул подрядчиков. Я думаю, это будет проходить на конкурсной основе. Есть Notаmedia, есть Artwell. На самом деле много компаний, которые специализируются на подобных государственных проектах, поэтому выбор у них будет не то, что бедный. Более того, они могут это попробовать сделать и внутри у себя», - подытожил он.

Ранее российский блогер, кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) в разговоре с НСН заявил, что видеосервисы Rutube и VK Видео продвигают только «своих» блогеров – сервисам неважно, нравятся они зрителю или нет.

