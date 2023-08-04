Визовый центр Китая откроется 8 августа в Петербурге
Визовый центр Китая в Санкт-Петербурге откроется 8 августа и станет уполномоченной генконсульством КНР, сообщается в официальном Telegram-канале.
Документы по предварительной записи будут приниматься от владельцев загранпаспортов, в центре будут оказываться все необходимые услуги, включая сбор биометрических персональных данных.
Взаимный безвизовый режим для туристов из России и Китая начнёт действовать в ближайшие дни. Такой анонс ранее сделал министр экономического развития и торговли Максим Решетников.
Ранее Минэкономразвития опубликовало список из 364 отечественных туроператоров, которые уполномочены принимать туристов из Поднебесной и отправлять граждан России в КНР в рамках соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, передает «Радиоточка НСН».
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