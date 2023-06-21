«Мальдивы, Китай, Лаос»: Кожухов назвал бюджетную альтернативу отдыху в Турции
Россиянам не следует ездить в турецкие отели по системе «все включено» в этом сезоне, отметил в эфире НСН Михаил Кожухов.
У россиян есть целый ряд направлений для отдыха, куда можно съездить дешевле, чем в Турцию, рассказал президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов в интервью НСН. По его словам, это, в частности, Мальдивы, Китай, Лаос и Таиланд.
Ранее издание Hürriyet сообщило, что большая часть турецких регионов перед началом «внутреннего» туристического сезона столкнулась с резким повышением цен на отели. Рост стоимости в два раза шокировало жителей страны. По сравнению с прошлым годом турецкие гостиницы повысили стоимость на 100%. Так, отдых в пятизвездочном отеле по системе «ультра все включено» обойдется в 700 тысяч рублей за десять дней на двоих. Михаил Кожухов напомнил, что для российских туристов доступна не только Турция.
«Не нужно ездить в отели "все включено" ни за эти, ни за какие другие деньги. Нужно путешествовать, смотреть, открыть глаза, учиться тому, как должен быть устроен мир, наша родина. Таких мест для путешествий огромное количество, весь мир открыт. Да, сейчас дороже, сложнее добираться… Но за эти деньги можно прекрасно побывать в Новом Свете, Индонезии, Таиланде, Мьянме, Камбодже, Лаосе, Китае, Индии, Шри-Ланке, Мальдивах… Отмечу, что экономить на отдыхе – это все равно, что экономить на собственном здоровье», - сказал Кожухов.
Ранее исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова в интервью НСН заявила, что высокие цены на отдых в Турции связаны исключительно с валютными колебаниями в России. По ее словам, нужно признать, что отдых в Турции дорожает с каждым годом, сообщает «Радиоточка НСН».
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