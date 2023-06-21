«Мальдивы, Китай, Лаос»: Кожухов назвал бюджетную альтернативу отдыху в Турции

У россиян есть целый ряд направлений для отдыха, куда можно съездить дешевле, чем в Турцию, рассказал президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов в интервью НСН. По его словам, это, в частности, Мальдивы, Китай, Лаос и Таиланд.

Ранее издание Hürriyet сообщило, что большая часть турецких регионов перед началом «внутреннего» туристического сезона столкнулась с резким повышением цен на отели. Рост стоимости в два раза шокировало жителей страны. По сравнению с прошлым годом турецкие гостиницы повысили стоимость на 100%. Так, отдых в пятизвездочном отеле по системе «ультра все включено» обойдется в 700 тысяч рублей за десять дней на двоих. Михаил Кожухов напомнил, что для российских туристов доступна не только Турция.