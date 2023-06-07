Визовый центр Италии изменил правила подачи документов
7 июня 202316:04
Несовершеннолетние дети для посещения Италии должны иметь собственный загранпаспорт. Об этом сообщает Визовый центр Италии VMS.
Отмечается, что согласно распоряжению генконсульства Италии в Москве, это может быть как пятилетний, так и десятилетний загранпаспорт, а заявления на визы для несовершеннолетних, которые вписаны в паспорт родителей, рассматриваться больше не будут.
Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер Фезер призвала к запрету выдачи виз российским спортсменам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru