Визовый центр Италии изменил правила подачи документов

Отмечается, что согласно распоряжению генконсульства Италии в Москве, это может быть как пятилетний, так и десятилетний загранпаспорт, а заявления на визы для несовершеннолетних, которые вписаны в паспорт родителей, рассматриваться больше не будут.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер Фезер призвала к запрету выдачи виз российским спортсменам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



