Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению

Убийцу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцую Ямагами приговорили к пожизненному заключению за совершенное преступление. Об этом сообщает Kyodo.

Решение принял окружной суд Нары.

Защита просила для Ямагами 20 лет заключения, подчеркивая, что фоном и косвенным мотивом преступления было трудное детство подсудимого из-за расформированной религиозной организации «Церковь объединения», с которой якобы был связан экс-премьер. При этом обвинение называло доводы нелогичными, указывая, что фигурант совершил убийство в возрасте 41 года и был способен трезво оценивать ситуацию.

В 2022 году Ямагами выстрелил в Абэ из самодельного двуствольного оружия во время предвыборного митинга. После нападения злоумышленника арестовали, пишет 360.ru. В октябре прошлого года на первом слушании по делу фигурант признался в умышленном убийстве политика.

