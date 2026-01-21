Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению
Убийцу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцую Ямагами приговорили к пожизненному заключению за совершенное преступление. Об этом сообщает Kyodo.
Решение принял окружной суд Нары.
Защита просила для Ямагами 20 лет заключения, подчеркивая, что фоном и косвенным мотивом преступления было трудное детство подсудимого из-за расформированной религиозной организации «Церковь объединения», с которой якобы был связан экс-премьер. При этом обвинение называло доводы нелогичными, указывая, что фигурант совершил убийство в возрасте 41 года и был способен трезво оценивать ситуацию.
В 2022 году Ямагами выстрелил в Абэ из самодельного двуствольного оружия во время предвыборного митинга. После нападения злоумышленника арестовали, пишет 360.ru. В октябре прошлого года на первом слушании по делу фигурант признался в умышленном убийстве политика.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению
- В Подмосковье загорелся склад на площади 10 тысяч «квадратов»
- Над Россией уничтожили 75 украинских беспилотников
- Трамп: У США есть вооружения, о которых никто не знает
- Афипский НПЗ на Кубани загорелся после падения обломков БПЛА
- СМИ: В НАТО началась паника из-за применения «Орешника» по Украине
- СМИ: Работу детсадов продлят до 20 часов
- СМИ: Россия продемонстрировала жёсткость при атаке БПЛА Украины
- В Кремле заявили о готовности правительства обсудить рост цен при необходимости
- У двух депутатов Госдумы решено конфисковать 120 объектов недвижимости и 27 компаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru