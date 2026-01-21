В аэропортах Казани и Нижнекамска ограничили прием и выпуск самолетов
21 января 202608:59
Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Авиагавани приостановили прием и выпуск самолетов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - отметил представитель федерального агентства.
Ранее в аэропорту Сочи временно ограничивали прием и выпуск воздушных судов на фоне угрозы атаки беспилотников. Позднее средства ПВО уничтожили все воздушные цели над городом, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фестиваль «Сандэнс» покажет сериал о российском олигархе и документалку о Кортни Лав
- В аэропортах Казани и Нижнекамска ограничили прием и выпуск самолетов
- СМИ: Большинство стран ЕС отказались войти в Совет мира
- Срыв «плана процветания» и «сауна-дипломатия»: Что происходит на форуме в Давосе
- Медведев и Рублев вышли в третий круг Australian Open
- Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению
- В Подмосковье загорелся склад на площади 10 тысяч «квадратов»
- Над Россией уничтожили 75 украинских беспилотников
- Трамп: У США есть вооружения, о которых никто не знает
- Афипский НПЗ на Кубани загорелся после падения обломков БПЛА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru