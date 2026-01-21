В аэропортах Казани и Нижнекамска ограничили прием и выпуск самолетов

Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Авиагавани приостановили прием и выпуск самолетов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - отметил представитель федерального агентства.

Ранее в аэропорту Сочи временно ограничивали прием и выпуск воздушных судов на фоне угрозы атаки беспилотников. Позднее средства ПВО уничтожили все воздушные цели над городом, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:АэропортыРосавиация

Горячие новости

Все новости

партнеры