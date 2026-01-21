Фестиваль «Сандэнс» покажет сериал о российском олигархе и документалку о Кортни Лав
Специальный корреспондент НСН Марина Латышева рассказывает о программе первого кинофорума сезона, который в последний раз пройдет на своей исторической родине.
22 января в штате Юта стартует фестиваль независимого кино «Сандэнс». В одной из его программ покажут сериал про российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева.
Основанный на реальных событиях документальный сериал «The Oligarch and the Art Dealer» / «Олигарх и арт-дилер» анонсируется как история о том, как швейцарский агент и российский миллиардер создали одну из крупнейших в мире частных коллекций, в которой есть работы буквально всех, от Да Винчи до Ротко, но затем один обвинил другого в мошенничестве. Их союз рухнул, что породило обвинения в коррупции и предательстве и скандал, который грозил потрясти до основания мир искусства. В войну между бывшими партнерами оказались втянуты мощнейшие институции этой индустрии, в том числе знаменитый аукционный дом Sotheby’s.
Сериал был создан совместными усилиями Дании, Франции и США, его режиссер — датчанин Андреас Дальсгаард, известный своими неигровыми проектами, за которые он получал награды Венецианского и Гетеборгского кинофестивалей и Американского института кино. И вот его новая работа попала в специальную программу «Сандэнса» «Эпизоды», посвященную именно телеконтенту. О том, когда и где этот сериал выйдет в прокат, пока ничего не известно, но информация о потенциальных сделках со стримерами может появиться уже во время фестиваля.
В фестивальных программах этого года обращают на себя внимание интересные премьеры, связанные с музыкой. Главная, пожалуй, - это «Antiheroine» / «Антигероиня» Эдварда Лавлейса и Джеймса Холла, название, которое на русский можно было бы перевести даже как «Антигероин/я». Большой проект, посвященный Кортни Лав, ее музыкальной и авторской карьере, короткой, но интенсивной истории ее любви и брака с Куртом Кобейном, влиянию этой женщины на рок- и поп-культуру. Фильм о певице, которая окончательно рассталась со своими зависимостями и сегодня готовится выпустить новый альбом. Помимо самой Лав, в кадре можно будет увидеть Эрика Эрландсона и Патти Шемел из Hole, а также Майкла Стайпа (R.E.M.), Билли Джо Армстронга (Green Day), Мелиссу Ауф дер Маур, Бутча Уокера.
В той же программе «Премьеры» заявлен британо-американский проект «The Disciple» / «Ученик» обладательницы премии «Оскар» Джоанны Натасегара — фильм о группе из Нью-Йорка Wu-Tang Clan, в 90-е годы прошлого века реформировавшей хип-хоп сцену. А также мокьюментари «The Moment» / «Момент» о восходящей поп-звезде, которая пытается справиться со сложностями славы и давлением индустрии, готовясь к своему дебютному туру. В главной роли фактически самой себя — британская певица Чарли XCX.
В программе «Полночь» заявлен проект «The Best Summer» / «Лучшее лето» известного австралийского клипмейкера Тамры Дэвис, фильм в условном жанре «на чердаке нашли кассету». Прошлой зимой Дэвис эвакуировалась из родного городка из-за пожаров, во время сборов обнаружила коробку с видео, снятым ею в 1995 году на локальном фестивале инди-музыки Summersault, и, конечно, прихватила их с собой. В итоге публика получит фильм-сокровище, включающий неизвестные записи Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Pavement, Rancid, Beck, The Amps и Bikini Kill, интервью с Ким Гордон и Дэйвом Гролом. Это ностальгическая капсула времени, созданная 30 лет назад, взгляд изнутри на знаковую эпоху в музыке.
Будут и внеконкурсные премьеры с звездами. Это в том числе несколько многообещающих комедий. Например, «Галеристка» с Натали Портман и Кэтрин Зета-Джонс о владелице галереи, пытающейся продать под видом произведения искусства труп. И «Плетеный» с Оливией Колман и Александром Скарсгардом об одинокой рыбачке, которой лозарь сплел мужа. А также «Приглашение» с Сетом Рогеном, Оливией Уайлд, Эдвардом Нортоном и Пенелопой Крус о пытающихся наладить добрососедские отношения двух супружеских парах. Это эротический триллер культового американского независимого режиссера Грегга Араки «Хочу заняться сексом с тобой» с Оливией Уайлд и Купером Хоффманом. Наконец, это криминальные драмы «Вес» с Итаном Хоуком и Расселом Кроу и «Последний карманник Нью-Йорка» с Джоном Туртуро.
Как всегда, на «Сандэнсе» будет много документального кино на актуальные политические темы. Например, «Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie» / «Нож: Покушение на убийство Салмана Рушди» о том, как писатель реабилитировался физически и эмоционально после попытки исламского экстремиста его убить. И «Seized» / «Изъято» о политической цензуре в медиа. И конечно же «Everybody To Kenmure Street» / «Все на улицу Кенмур», летопись событий пятилетней давности в Шотландии, где федеральные власти попытались арестовать двух мигрантов, но сотни местных жителей вышли на улицы, чтобы остановить депортацию соседей. Премьера, удивительным образом совпавшая с трагическими событиями в американском штате Миннесота, где попытки депортации закончились гибелью человека.
Кинофестиваль независимого кино «Сандэнс» пройдет в штате Юта с 22 января по 1 февраля. Это первый фестиваль без его основателя Роберта Рэдфорда, который умер минувшей осенью. А также последний в штате Юта — со следующего года «Сандэнс» кардинально меняет свою историю и переезжает в соседний Колорадо.
