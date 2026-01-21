Фестиваль «Сандэнс» покажет сериал о российском олигархе и документалку о Кортни Лав

В той же программе «Премьеры» заявлен британо-американский проект «The Disciple» / «Ученик» обладательницы премии «Оскар» Джоанны Натасегара — фильм о группе из Нью-Йорка Wu-Tang Clan, в 90-е годы прошлого века реформировавшей хип-хоп сцену. А также мокьюментари «The Moment» / «Момент» о восходящей поп-звезде, которая пытается справиться со сложностями славы и давлением индустрии, готовясь к своему дебютному туру. В главной роли фактически самой себя — британская певица Чарли XCX.

В программе «Полночь» заявлен проект «The Best Summer» / «Лучшее лето» известного австралийского клипмейкера Тамры Дэвис, фильм в условном жанре «на чердаке нашли кассету». Прошлой зимой Дэвис эвакуировалась из родного городка из-за пожаров, во время сборов обнаружила коробку с видео, снятым ею в 1995 году на локальном фестивале инди-музыки Summersault, и, конечно, прихватила их с собой. В итоге публика получит фильм-сокровище, включающий неизвестные записи Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Pavement, Rancid, Beck, The Amps и Bikini Kill, интервью с Ким Гордон и Дэйвом Гролом. Это ностальгическая капсула времени, созданная 30 лет назад, взгляд изнутри на знаковую эпоху в музыке.

Будут и внеконкурсные премьеры с звездами. Это в том числе несколько многообещающих комедий. Например, «Галеристка» с Натали Портман и Кэтрин Зета-Джонс о владелице галереи, пытающейся продать под видом произведения искусства труп. И «Плетеный» с Оливией Колман и Александром Скарсгардом об одинокой рыбачке, которой лозарь сплел мужа. А также «Приглашение» с Сетом Рогеном, Оливией Уайлд, Эдвардом Нортоном и Пенелопой Крус о пытающихся наладить добрососедские отношения двух супружеских парах. Это эротический триллер культового американского независимого режиссера Грегга Араки «Хочу заняться сексом с тобой» с Оливией Уайлд и Купером Хоффманом. Наконец, это криминальные драмы «Вес» с Итаном Хоуком и Расселом Кроу и «Последний карманник Нью-Йорка» с Джоном Туртуро.