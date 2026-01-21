Над Россией уничтожили 75 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 75 дронов ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 20 января до 7.00 мск 21 января... уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Военные сбили 45 БПЛА над Краснодарским краем, девять – над Орловской областью, семь – над водами Черного моря. Еще по три дрона уничтожили в Ростовской области и Крыму, по два - в Астраханской, Брянской, Курской областях. Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали над Воронежской областью и Азовским морем.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Адыгее, пострадали восемь человек, пишет 360.ru.

