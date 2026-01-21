СМИ: Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии

Франция запросила проведение учений сил НАТО в Гренландии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию президента страны.

Учения и «торговая базука»: Чем Европа ответит на угрозы Трампа из-за Гренландии

«Франция запросила учения НАТО... и готова к участию», - отмечает агентство.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция примет участие в военных учениях «Операция Арктическая стойкость» в Гренландии. Маневры проведут совместно с Данией, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Военные УченияГренландияФранция

