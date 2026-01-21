В Рязани человек пострадал при обрушении дома из-за взрыва газа
21 января 202609:23
Частный дом обрушился из-за взрыва бытового газа в Рязани. Об этом сообщила оперативная группа региона.
Инцидент произошел утром 21 января в районе Борки.
«По предварительной информации, жертв нет, хозяин дома доставлен в больницу», - говорится в сообщении в Telegram-канале группы.
Предварительно, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.
Ранее в селе Заюково в Кабардино-Балкарии четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в частном доме, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии
- В Рязани человек пострадал при обрушении дома из-за взрыва газа
- Фестиваль «Сандэнс» покажет сериал о российском олигархе и документалку о Кортни Лав
- В аэропортах Казани и Нижнекамска ограничили прием и выпуск самолетов
- СМИ: Большинство стран ЕС отказались войти в Совет мира
- Срыв «плана процветания» и «сауна-дипломатия»: Что происходит на форуме в Давосе
- Медведев и Рублев вышли в третий круг Australian Open
- Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению
- В Подмосковье загорелся склад на площади 10 тысяч «квадратов»
- Над Россией уничтожили 75 украинских беспилотников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru