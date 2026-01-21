В Рязани человек пострадал при обрушении дома из-за взрыва газа

Частный дом обрушился из-за взрыва бытового газа в Рязани. Об этом сообщила оперативная группа региона.

Инцидент произошел утром 21 января в районе Борки.

«По предварительной информации, жертв нет, хозяин дома доставлен в больницу», - говорится в сообщении в Telegram-канале группы.

Предварительно, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.

Ранее в селе Заюково в Кабардино-Балкарии четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в частном доме, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости
