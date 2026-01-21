В Подмосковье загорелся склад на площади 10 тысяч «квадратов»

Пожар произошел на складе в городе Протвино в Московской области, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В двухэтажном здании загорелись палеты с упакованной сантехникой. Огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров, позднее она увеличилась до 10 тысяч «квадратов».

Специалисты эвакуировали из здания 20 газовых баллонов. На фоне ЧП произошло частичное обрушение кровли.

Позднее на складе ликвидировали открытое горение. Огнеборцы ведут проливку и разборку конструкций. Данных о пострадавших нет.

