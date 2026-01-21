Медведев и Рублев вышли в третий круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.
В матче второго круга россиянин обыграл француза Кентена Гали. Игра завершилась со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2, пишет RT. В третьем круге Медведев сыграет с теннисистом из Венгрии Фабианом Марожаном.
Кроме того, россиянин Андрей Рублев прошел в третий круг Australian Open, обыграв португальца Жайме Фарию. Российский теннисист одержал победу со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5. В следующем этапе Рублев встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.
Ранее россиянка Екатерина Александрова проиграла турчанке Зейнеп Сенмез на старте Australian Open.
