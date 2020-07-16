ВИЦОМ: «Бессмертный полк» должен состояться, вопрос – когда?

Шествие «Бессмертный полк», которое ранее было перенесено с мая на 26 июля, может вновь поменять даты своего проведения из-за коронавируса и жары в ряде регионов. В качестве одной из возможных дат называют 2 сентября. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире НСН сказал, что никакой трагедии из-за возможного очередного переноса не случится. Главное, как подчеркнул социолог, спасти жизни и здоровье людей.

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«Угроза в виде коронавируса еще не отступила, ее пока нельзя игнорировать. И, конечно, такое многочисленное, популярное, любимое всеми нами мероприятие очень важно. «Бессмертный полк» обязательно должен пройти в этом году. Вопрос – когда? Уже был один перенос с мая на июль. Думаю, если перенесем на сентябрь, какой-то особой трагедии не случится, а вот жизни и здоровье людей мы можем спасти», – прокомментировал он.

Кроме того, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эксклюзивном интервью НСН отметил положительную динамику роста вакансий в малом и среднем бизнесе в России за последний месяц.

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ТЕГИ:Бессмертный ПолкВалерий ФедоровВЦИОМ
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