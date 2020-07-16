ВИЦОМ: «Бессмертный полк» должен состояться, вопрос – когда?

Шествие «Бессмертный полк», которое ранее было перенесено с мая на 26 июля, может вновь поменять даты своего проведения из-за коронавируса и жары в ряде регионов. В качестве одной из возможных дат называют 2 сентября. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире НСН сказал, что никакой трагедии из-за возможного очередного переноса не случится. Главное, как подчеркнул социолог, спасти жизни и здоровье людей.