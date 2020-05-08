Валуев: Память о войне будет жить веками в наших сердцах
Николай Валуев, Александр Рар, Игорь Трунов поздравили слушателей НСН с Днем Победы и рассказали об участниках ВОВ в своих семьях.
Депутат-боксер пообещал передать память о героях войны своим детям
Николай Валуев : «Я по рождению гражданин Советского Союза, страны, которая победила фашистскую гадину, которая потеряла более 27 миллионов человек, а уж сколько стали просто жертвами этой войны, эта война не оставила безучастным никого. И в честь 75-летия Великой Победы над фашизмом, в рамках проекта «Память Победы», я бы хотел вас искренне поздравить с этим днем. Напомнить о том, что память об этой войне, о беспримерном подвиге наших дедов, отцов, матерей, бабушек будет жить веками в наших сердцах, уверить вас в том, что мы будем передавать эту память детям и внукам, что эта память никогда не выветрится. 27 миллионов человек положили свои жизни на алтарь победы, сделали все, чтобы мы сегодня с вами имели чистое, мирное небо над головой», – поздравил слушателей и читателей НСН Николай Валуев.
Немецкий политолог помнит отца, который в 22 года попал в концлагерь Дахау
Александр Рар: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы вспомнить о своем отце, Глебе Александровиче Раре, который тогда в возрасте двадцати двух лет попал в 1944 году в немецкий концлагерь. В апреле 1945 года за несколько дней до победоносного дня 8 мая был освобожден американскими солдатами из концлагеря Дахау. У него был тиф, он был присмерти, но выжил. Их освободили фактически на Святую Пасху. И у него остались прекрасные воспоминания о пасхальной службе, которую тогда провели православные монахи, которые сидели все взаперти в лагере. Они встали, помолились, без икон, настоящих крестов, без всего. Так что у нас в семье именно этот момент является тем днем, который обозначал конец ужасной Второй мировой войны», – рассказал в интервью НСН Александр Рар.
Глава Московского отделения Красного Креста напомнил о мужестве врачей и сестер милосердия
Игорь Трунов: «В рамках проекта «Память Победы» с почтением и трепетом поздравляю вас с великим праздником, с Днем Победы! Это символ мужества, отваги и твердости духа. Это праздник всей планеты! Победа над коричневой чумой. Особенно я горд подвигом и мужеством сотрудников Красного Креста, врачей, сестер милосердия и санитарных инструкторов, которые во время войны спасали раненых и лечили больных. Нобелевская премия мира была вручена международному движению Красного Креста в 1945 году. Но пусть ни одно поколение не узнает скорби подобных утрат», – пожелал в эфире НСН Игорь Трунов.
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