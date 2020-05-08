Валуев: Память о войне будет жить веками в наших сердцах

Николай Валуев : «Я по рождению гражданин Советского Союза, страны, которая победила фашистскую гадину, которая потеряла более 27 миллионов человек, а уж сколько стали просто жертвами этой войны, эта война не оставила безучастным никого. И в честь 75-летия Великой Победы над фашизмом, в рамках проекта «Память Победы», я бы хотел вас искренне поздравить с этим днем. Напомнить о том, что память об этой войне, о беспримерном подвиге наших дедов, отцов, матерей, бабушек будет жить веками в наших сердцах, уверить вас в том, что мы будем передавать эту память детям и внукам, что эта память никогда не выветрится. 27 миллионов человек положили свои жизни на алтарь победы, сделали все, чтобы мы сегодня с вами имели чистое, мирное небо над головой», – поздравил слушателей и читателей НСН Николай Валуев.

