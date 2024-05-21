СПЧ предложил запретить женщинам носить никабы

Он сослался на то, что в настоящее время «в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены». Данный вопрос планируется обсудить с представителями традиционного ислама и властей российских регионов.

Радикальный запрет на ношение никабов в РФ обострит ситуацию, сегодня этот вопрос нужно решать постепенно, договариваясь с руководителями религиозных организаций и общин, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в беседе с НСН.

