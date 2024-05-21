СПЧ предложил запретить женщинам носить никабы

В России нужно запретить ношение никаба – традиционного женского головного убора, сообщил «Парламентской газете» глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.

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Он сослался на то, что в настоящее время «в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены». Данный вопрос планируется обсудить с представителями традиционного ислама и властей российских регионов.

Радикальный запрет на ношение никабов в РФ обострит ситуацию, сегодня этот вопрос нужно решать постепенно, договариваясь с руководителями религиозных организаций и общин, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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