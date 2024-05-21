СПЧ предложил запретить женщинам носить никабы
В России нужно запретить ношение никаба – традиционного женского головного убора, сообщил «Парламентской газете» глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.
Он сослался на то, что в настоящее время «в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены». Данный вопрос планируется обсудить с представителями традиционного ислама и властей российских регионов.
Радикальный запрет на ношение никабов в РФ обострит ситуацию, сегодня этот вопрос нужно решать постепенно, договариваясь с руководителями религиозных организаций и общин, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в беседе с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СПЧ предложил запретить женщинам носить никабы
- Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста
- Байден: США не считают происходящее в Газе геноцидом
- Зеленский пожаловался, что помощь Запада опаздывает
- В Москве состоялась премьера фильма «Майор Гром: Игра»
- АТОР: Стоимость шенгенской визы вырастет на 12 процентов
- Джулиану Ассанжу разрешили оспорить решение об экстрадиции в США
- ВСУ обстреляли несколько жилых домов в Шебекино
- Пентагон призвал ВСУ использовать оружие США в границах страны
- США не планируют направлять на Украину военных инструкторов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru