Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил увеличить НДФЛ для «богатых москвичей» до 20%
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил увеличить до 20% ставку налога на доходы физических лиц для богатых людей, которые зарабатывают более 25 млн рублей в год. Политик направил соответствующее обращение главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову, передает РИА Новости.
Чернышов указал, что в России уже больше года действует «прогрессивная» налоговая шкала, согласно которой доходы зарабатывающих более 5 млн рублей в год граждан облагаются НДФЛ по ставке в 15% вместо обычных 13%, пишет Ura.ru. Вице-спикер полагает, что для «повышения социальной справедливости» следует увеличить налоговую ставку для богатых.
«Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше 2 миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%. Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы», – отметил Чернышов.
По словам парламентария, один из символов роскошной жизни города — район Патриарших прудов, или «Патрики». Чернышов считает, что справедливо будет направлять «налог на "Патрики"» на развитие других районов столицы. Инфраструктуру и благоустройство необходимо финансировать в том числе за счет налога «на богатство», пишет RT.
Кроме того, вице-спикер отметил, что дополнительные поступления в бюджет следует направлять на конкретные цели. Так, политик предлагает переводить 2% на помощь тяжелобольным детям, 3% – на программы развития периферийных районов муниципалитетов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru