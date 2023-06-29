Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил увеличить НДФЛ для «богатых москвичей» до 20%

Чернышов указал, что в России уже больше года действует «прогрессивная» налоговая шкала, согласно которой доходы зарабатывающих более 5 млн рублей в год граждан облагаются НДФЛ по ставке в 15% вместо обычных 13%, пишет Ura.ru. Вице-спикер полагает, что для «повышения социальной справедливости» следует увеличить налоговую ставку для богатых.

«Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше 2 миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%. Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы», – отметил Чернышов.

По словам парламентария, один из символов роскошной жизни города — район Патриарших прудов, или «Патрики». Чернышов считает, что справедливо будет направлять «налог на "Патрики"» на развитие других районов столицы. Инфраструктуру и благоустройство необходимо финансировать в том числе за счет налога «на богатство», пишет RT.

Кроме того, вице-спикер отметил, что дополнительные поступления в бюджет следует направлять на конкретные цели. Так, политик предлагает переводить 2% на помощь тяжелобольным детям, 3% – на программы развития периферийных районов муниципалитетов.

