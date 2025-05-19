Потребление табака в мире сократилось на треть

Потребление табака в мире сократилось на треть за 20 лет, такие данные привел гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Он напомнил, что 20 лет назад в силу вступила рамочная конвенция ВОЗ по борьбе с курением.

На сегодняшний день курильщиков на 300 миллионов меньше, чем было бы, если бы показатели остались на уровне 20-летней давности.

Ранее адвокат Андрей Князев рассказал, какое наказание грозит за продажу табачной продукции, в том числе вейпов, несовершеннолетним, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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