Потребление табака в мире сократилось на треть

Он напомнил, что 20 лет назад в силу вступила рамочная конвенция ВОЗ по борьбе с курением.



На сегодняшний день курильщиков на 300 миллионов меньше, чем было бы, если бы показатели остались на уровне 20-летней давности.

Ранее адвокат Андрей Князев рассказал, какое наказание грозит за продажу табачной продукции, в том числе вейпов, несовершеннолетним, напоминает RT.

