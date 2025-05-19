Укравшей у коррупционера Митволя 112 млн рублей пенсионерке дали 5 лет тюрьмы

Пенсионерка Елена Магомедселимова отказалась признать вину. Она подтвердила, что посещала Дубай, чтобы якобы снять деньги со счетов чиновника и привезти их его дочери. За это ей должны были заплатить семь млн рублей.

Следствие постановило, что никто таких указаний не давал. Преступница в 2022 году с помощью подельников оформила поддельную доверенность. В следующем году она украла 112 млн рублей у Митволя, который в это время находился в СИЗО.

Злоумышленница также попыталась продать имущество бизнесмена в Объединенных Арабских Эмиратах, но не успела закрыть сделку. Она была арестована в Москве в 2023 году по подозрению в хищении имущества. Ее соучастники избежали уголовной ответственности, так как заключили контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции.

Ранее экс-вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова приговорили к 17 годам тюрьмы за коррупцию и мошенничество, напоминает НСН.

