Укравшей у коррупционера Митволя 112 млн рублей пенсионерке дали 5 лет тюрьмы
Красноярский суд признал виновной 67-летнюю жительницу Ярославской области в хищении 112 млн рублей у осужденного за мошенничество бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом сообщает ТАСС.
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Пенсионерка Елена Магомедселимова отказалась признать вину. Она подтвердила, что посещала Дубай, чтобы якобы снять деньги со счетов чиновника и привезти их его дочери. За это ей должны были заплатить семь млн рублей.
Следствие постановило, что никто таких указаний не давал. Преступница в 2022 году с помощью подельников оформила поддельную доверенность. В следующем году она украла 112 млн рублей у Митволя, который в это время находился в СИЗО.
Злоумышленница также попыталась продать имущество бизнесмена в Объединенных Арабских Эмиратах, но не успела закрыть сделку. Она была арестована в Москве в 2023 году по подозрению в хищении имущества. Ее соучастники избежали уголовной ответственности, так как заключили контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции.
Ранее экс-вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова приговорили к 17 годам тюрьмы за коррупцию и мошенничество, напоминает НСН.
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