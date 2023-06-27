ЛДПР предложила отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже 30 тысяч рублей
Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, зарабатывающих менее 30 тысяч рублей в месяц. Лидер партии, глава думской фракции Леонид Слуцкий направил документ на отзыв в правительство, сообщает ТАСС.
Парламентарии планируют доработать закон о внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса РФ, внеся поправки о нулевой ставке НДФЛ для лиц с доходом ниже 30 тысяч рублей, пишет Газета.ру. Авторы инициативы считают, что это позволит россиянам сохранять большую часть заработанного, а также повысить уровень жизни, отмечает телеканал 360. Кроме того, отмена НДФЛ для части граждан поспособствует увеличению их семейного бюджета и экономическому росту страны.
Депутаты указывают, что принятие законопроекта потребует дополнительных средств из бюджета, однако пока точный объем компенсации доходов не определен: неизвестно число россиян, чья зарплата не превышает 30 тысяч рублей.
В случае принятия законопроекта нововведения вступят в силу с 1 января следующего года.
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