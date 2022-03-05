Вице-спикер ГД Толстой высказался о законе о лишении свободы за призывы к участию в незаконных акциях

Лишение свободы на срок до пяти лет за призывы к участию в незаконных акциях - оправданная и необходимая мера в условиях ведущейся информационной атаки на Россию с целью раскачивания внутриполитической ситуации. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой, комментируя принятый накануне закон об уголовной ответственности за призывы к участию в таких акциях.

Документ предусматривает за это правонарушение наказание до пяти лет лишения свободы. По словам Толстого, в эти дни заметен всплеск активности «провокаторов», которые призывают граждан выходить на акции против действий российских военных на Украине.

Как считает вице-спикер, под видом протестных митингов оппозиция, финансируемая из-за рубежа, стремится раскачать ситуацию внутри России в непростые для страны времена. Причем целевой аудиторией становятся подростки, которыми проще манипулировать, отмечает Толстой. Он выразил уверенность, что таким организаторам пришло время нести ответственность за свои действия.

Вице-спикер также напомнил о принятии закона об уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ, максимальное наказание по которому, составляет до 15 лет лишения свободы.

