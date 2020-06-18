Вице-премьер Казахстана заразился COVID-19

Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов заявил, что заразился коронавирусом. Как пишет РИА Новости, об этом он сообщил на своей странице в Facebook. При этом, Тугжанов подчеркнул, что болезнь протекает у него в бессимптомной форме. Он добавил, что ушел на самоизоляцию и выполняет все предписания врачей, чтобы как можно быстрее приступить к работе. Кроме того, вице-премьер призвал всех жителей Казахстана соблюдать все необходимые меры безопасности - носить защитные маски, использовать антисептики и как можно чаще мыть руки.

Назарбаев заразился коронавирусом COVID-19

Между тем, в четверг, 18 июня стало известно, что тест на коронавирусную инфекцию 79-летнего экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева показал положительный результат, напоминает РИА ФАН.

Добавим, по последним данным, в Казахстане выявлены 15,8 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели уже 9,9 тысячи заболевших, жертвами COVID-19 стали 97 человек.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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