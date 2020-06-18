Назарбаев заразился коронавирусом COVID-19

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился новым коронавирусом. Последний тест на COVID-19 показал положительный результат, сообщается на сайте первого главы государства.

В пресс-службе Назарбаева уточнили, что поводов для беспокойства нет. Политик находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

Назарбаев занимал пост президента республики с апреля 1990 года по март 2019 года. 6 июля этого года ему исполнится 80 лет.

По последним данным, в Казахстане выявлены 15,8 тысячи случаев заражения COVID-19. Выздоровели уже 9,9 тысячи заболевших, скончались 97 человек.

