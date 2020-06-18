Назарбаев заразился коронавирусом COVID-19
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился новым коронавирусом. Последний тест на COVID-19 показал положительный результат, сообщается на сайте первого главы государства.
В пресс-службе Назарбаева уточнили, что поводов для беспокойства нет. Политик находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.
Назарбаев занимал пост президента республики с апреля 1990 года по март 2019 года. 6 июля этого года ему исполнится 80 лет.
По последним данным, в Казахстане выявлены 15,8 тысячи случаев заражения COVID-19. Выздоровели уже 9,9 тысячи заболевших, скончались 97 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru