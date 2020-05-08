Вице-премьер Чернышенко назвал даты выхода РФ из ограничений по коронавирусу

Чернышенко отметил, что снятие ограничений зависит от ситуации в каждом регионе РФ. При этом, по его словам, это может быть третья декада мая, начало июня.

Вице-премьер также высказал мнение, что снижение темпов роста количества заражений до единичных случаев получится к конце лета.

Между тем, Чернышенко подчеркнул, что многое зависит от самих россиян, их соблюдения режима самоизоляции. Согласно министру, сегодня индекс самоизоляции по стране при максимальной оценки 5 держится на уровне 2.



