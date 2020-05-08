Вице-премьер Чернышенко назвал даты выхода РФ из ограничений по коронавирусу

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что Россия может выйти из режима ограничений по коронавирусу в конце мая – начале июня. Соответствующее заявление он сделал на телеканале «Россия 1», сообщает ТАСС.

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Чернышенко отметил, что снятие ограничений зависит от ситуации в каждом регионе РФ. При этом, по его словам, это может быть третья декада мая, начало июня.

Вице-премьер также высказал мнение, что снижение темпов роста количества заражений до единичных случаев получится к конце лета.

Между тем, Чернышенко подчеркнул, что многое зависит от самих россиян, их соблюдения режима самоизоляции. Согласно министру, сегодня индекс самоизоляции по стране при максимальной оценки 5 держится на уровне 2.


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ФОТО: pixabay.com
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