Вице-мэр Ракова: в столичных колледжах внедряют целевые наборы с гарантированным трудоустройством для более двух тысяч студентов

В 2023 году 1700 учащихся колледжей в Москве отберут по целевому договору с «Ростехом» и 700 ребят по договору с метрополитеном. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, работа с крупнейшими компаниями ведется системно. В будущем году таких целевых договоров и мест «будет гораздо больше».