Вице-мэр Ракова: в столичных колледжах внедряют целевые наборы с гарантированным трудоустройством для более двух тысяч студентов

В 2023 году 1700 учащихся колледжей в Москве отберут по целевому договору с «Ростехом» и 700 ребят по договору с метрополитеном. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, работа с крупнейшими компаниями ведется системно. В будущем году таких целевых договоров и мест «будет гораздо больше».

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С сентября текущего года в Москве перейдут на новые программы обучения в 20 ведущих колледжах города. Студенты с первых дней будут погружаться в профессиональную среду. Они будут обучаться не за партами, а непосредственно на современном оборудовании, на котором будут в будущем трудиться.

В 2022/23 учебном году в столичных колледжах обучается около 100 тысяч студентов.

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ФОТО: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
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