Церковнославянский язык предложили изучать в школах
24 мая 202317:13
РПЦ предложила изучать церковнославянский язык в школах, сообщает ТАСС.
С предложением изменить образовательную программу выступил председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий.
Он отметил, что введение в школьное обучение курсов церковнославянского языка было бы также «важным инструментом и для адаптации или, как сейчас говорят, «инкультурации» мигрантов, новых жителей России».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru