Церковнославянский язык предложили изучать в школах

РПЦ предложила изучать церковнославянский язык в школах, сообщает ТАСС.

С предложением изменить образовательную программу выступил председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий.

Он отметил, что введение в школьное обучение курсов церковнославянского языка было бы также «важным инструментом и для адаптации или, как сейчас говорят, «инкультурации» мигрантов, новых жителей России».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ШколаОбразованиеРПЦ

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