Вице-мэр Ракова поздравила школьников с началом учебного года
Школьников, их родителей и педагогов с началом учебного года поздравила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «Вечерняя Москва».
По словам Раковой, в Москве стараются помогать каждому таланту. За 10 лет более чем в 3 раза увеличилось число победителей и призеров Всероссийской олимпиады.
Вице-мэр отметила, что наши ребята все чаще побеждают на международных олимпиадах. Также школьники принимают участие в профессиональных и научных конференциях, создают свои проекты, ходят в различные кружки.
Она также поблагодарила родителей, школьных учителей, воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и ВУЗов.
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