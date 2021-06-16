Вице-мэр Москвы: койки для больных COVID могут закончиться через 2-3 недели
Руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что койки для больных COVID-19 могут закончиться через 2-3 недели.
«В Москве продолжают ухудшаться показатели распространения коронавирусной инфекции. Койки для лечения коронавируса могут закончиться через 2-3 недели», - заявила заммэра.
По ее словам, за неделю число инфицированных коронавирусом в Москве увеличилось на 80%, а рост госпитализаций составил более 70%.
Ранее управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» усомнился в законности обязательной вакцинации в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru