Вице-мэр Москвы: койки для больных COVID могут закончиться через 2-3 недели

Руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что койки для больных COVID-19 могут закончиться через 2-3 недели.

«В Москве продолжают ухудшаться показатели распространения коронавирусной инфекции. Койки для лечения коронавируса могут закончиться через 2-3 недели», - заявила заммэра.

По ее словам, за неделю число инфицированных коронавирусом в Москве увеличилось на 80%, а рост госпитализаций составил более 70%.

Ранее управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» усомнился в законности обязательной вакцинации в Москве.

