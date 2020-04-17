Вице-мэр Анастасия Ракова поблагодарила столичных медиков за работу
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова обратилась к медицинским работникам столицы. В видеозаписи, которая доступна в YouTube-канале Депздрава она отметила, что основная нагрузка в борьбе с коронавирусом ложится именно на плечи врачей.
Анастасия Ракова подчеркнула, что в Москве ведется масштабная работа по перепрофилированию медучреждений под лечение пациентов с COVID-19. При этом, жители столицы, по-прежнему, нуждаются в медицинской помощи по другим профилям. Именно поэтому нагрузка усиливается как на стационары, принимающие больных с коронавирусной инфекцией, так и на другие больницы.
Также заммэра поблагодарила медиков за самоотверженность, профессионализм и самоотдачу.
Ранее НСН писала, что все подтвержденное ОРВИ в Москве будет расцениваться как подозрение на коронавирус. За состоянием заболевших будут регулярно следить медики, им также необходимо будет соблюдать самоизоляцию.
Между тем, медицинские работники коронавирусных стационаров смогут бесплатно жить в гостиницах Москвы и ездить на такси до места работы и обратно. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета.
Проживающих в отелях медработников обеспечат «максимально комфортными условиями для отдыха», двухразовым питанием, также они смогут воспользоваться услугами прачечных и другими. По возможности, расселять специалистов будут в гостиницы, которые располагаются максимально близко к месту их работы.
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