Вице-мэр Анастасия Ракова поблагодарила столичных медиков за работу

Также заммэра поблагодарила медиков за самоотверженность, профессионализм и самоотдачу.

Ранее НСН писала, что все подтвержденное ОРВИ в Москве будет расцениваться как подозрение на коронавирус. За состоянием заболевших будут регулярно следить медики, им также необходимо будет соблюдать самоизоляцию.

Между тем, медицинские работники коронавирусных стационаров смогут бесплатно жить в гостиницах Москвы и ездить на такси до места работы и обратно. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета.

Проживающих в отелях медработников обеспечат «максимально комфортными условиями для отдыха», двухразовым питанием, также они смогут воспользоваться услугами прачечных и другими. По возможности, расселять специалистов будут в гостиницы, которые располагаются максимально близко к месту их работы.







