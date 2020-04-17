Московские врачи вылечили от коронавируса ещё 123 человека
После прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве выздоровели еще 123 пациента. Такие цифры озвучила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что после лечения специалисты проводят пациентам специальные исследования, которые позволяют подтвердить отсутствие у них COVID-19, отмечает Москва 24. Ракова добавила, что в общей сложности число вылечившихся от коронавирусной инфекции в столице увеличилось до 1517 человек.
Между тем, в Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирусную инфекцию. Врачи будут внимательно наблюдать за такими пациентами, и в случае ухудшения здоровья человек будет направляться на диагностику и обследование в один из 45 КТ-центров в российской столице.
Ранее НСН писала, что ученые определили смертельную для COVID-19 температуру. Коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. К такому выводу пришла группа французских ученых из Университета Прованса. В исследовании, опубликованном на ресурсе bioRxiv, отмечается, что ученые – следуя стандартным протоколом дезактивации вируса – сначала нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа. После этого они обнаружили, что некоторые его штаммы все еще были способны размножаться.
А полностью дезактивировать COVID-19 удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут, подчеркивает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru