Московские врачи вылечили от коронавируса ещё 123 человека

После прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве выздоровели еще 123 пациента. Такие цифры озвучила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что после лечения специалисты проводят пациентам специальные исследования, которые позволяют подтвердить отсутствие у них COVID-19, отмечает Москва 24. Ракова добавила, что в общей сложности число вылечившихся от коронавирусной инфекции в столице увеличилось до 1517 человек.

Между тем, в Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирусную инфекцию. Врачи будут внимательно наблюдать за такими пациентами, и в случае ухудшения здоровья человек будет направляться на диагностику и обследование в один из 45 КТ-центров в российской столице.