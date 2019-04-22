В России алкоголь может исчезнуть из магазинов в жилых домах

В России предложили запретить продажу алкоголя в магазинах жилых домов. Как отмечает РЕН ТВ, с такой инициативой выступила организация «Трезвая Россия». По словам авторов идеи, запрет также должен коснуться и заведений общепита. Соответствующее письмо организация уже направила помощнику президента Игорю Левитину.

Кроме того, в «Трезвой России» добавили, что необходимо увеличить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. По данным опроса, проведённого ВЦИОМ, около 78% россиян поддерживают такое нововведение. Ожидается, что в совокупности такие меры помогут решить проблему алкоголизации населения, а также улучшат показатели демографии.

Между тем, ранее НСН сообщала, что Росалкогольрегулирование опубликовало доклад по итогам работы за 2018 год. Цифры специалисты озвучили неутешительные. Около 40% процентов проверенного алкоголя оказалось нелегальным. Всего за год служба провела более шести тысяч проверок, которые коснулись почти четырех тысяч организаций.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, обсуждая с НСН озвученные цифры, отметил, что это только половина правды.



