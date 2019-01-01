Водка оказалась в российской демографической яме

В первом полугодии 2019 года в России упали розничные продажи водки. В Национальном союзе защиты прав потребителей сообщили, что они составили 34,3 млн декалитров (дал), что на 0,3% меньше, чем в январе-июне 2018 года. Продажи коньяка за тот же период выросли на 4,1%, до 5,4 млн дал, продажи шампанского и игристых вин увеличились на 0,5%, до 6,6 млн дал, продажи тихих вин – на 2,1%, до 24,3 млн дал. Самый значительный рост показали продажи слабоалкогольных напитков.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что водку стало просто некому пить. Он связал уменьшение потребления этого алкоголя с демографическим кризисом начала 1990-х годов.

«На рынок крепкого алкоголя демографический кризис начала 1990-х будет влиять с 2019 по 2030 годы. То, что упало производство и потребление водки, – совершенно закономерно. Это объясняется той демографической ямой, в которой мы находились с 1990 по 2002 год. Дело в том, что алкоголь делится на определенные возрастные категории. Пиво начинают пить с 18 лет. Вино – с 22-23 лет. На крепкий алкоголь юноши переходят не позже 27-28 лет. Сейчас перешли на крепкий те, кто родились в 1990-1991 годы, а родилось их в два раза меньше. В результате оказалось, что водку просто некому пить», – заявил эксперт по алкогольному рынку.